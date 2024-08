L’incidente sulla sopraelevata di Olbia.

Incidente stradale sulla sopraelevata sud di Olbia intorno alle 12:45. Per motivi ancora da accertare, i due veicoli si sono scontrati frontalmente, provocando il ferimento della conducente dell’auto.

La donna, rimasta ferita nell’incidente, è stata prontamente soccorsa dal personale medico del 118-Areus e trasportata d’urgenza all’ospedale di Olbia. Al momento non sono state rilasciate ulteriori informazioni sulle sue condizioni di salute. Fortunatamente, nessuno tra i passeggeri dell’autobus ha riportato ferite.

Sul posto, la squadra dei vigili del fuoco ha immediatamente provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e l’area circostante, al fine di prevenire ulteriori incidenti o disagi per la circolazione. Le autorità competenti sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le cause dello scontro.

L’incidente ha causato rallentamenti e disagi al traffico sulla sopraelevata sud, una delle arterie principali della città. Le operazioni di rimozione dei veicoli e di ripristino della viabilità sono ancora in corso, ma si prevede che la situazione possa tornare alla normalità nel corso del pomeriggio.

