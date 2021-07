Nuovi passaggi per la line 12 di Olbia.

Potenziato il servizio di trasporto pubblico urbano sulla linea 12 a Olbia al fine di garantire il collegamento delle frazioni di Sa Castanza-Trainu Moltu-Mamusi.

“La modifica sarà effettiva a partire dal 2 agosto e prevederà diversi passaggi in più – dichiara il sindaco Settimo Nizzi – .Olbia deve essere sempre più percepita come un unico territorio e questo concetto non può prescindere dai collegamenti con le frazioni e le altre aree periferiche. La facilità di spostamento tra le varie zone della nostra città è infatti fondamentale per unire il territorio“.

I passaggi della linea 12.

Direzione Olbia → Mamusi

Berchiddeddu: fermata n. 1091 SP 79 entrata cimitero vicino piazzetta Padre Pio passaggio ore 09:15

Berchiddeddu: fermata n. 1091 SP 79 entrata cimitero vicino piazzetta Padre Pio passaggio ore 12:32

Berchiddeddu: fermata n. 1091 SP 79 entrata cimitero vicino piazzetta Padre Pio passaggio ore 15:25

Berchiddeddu: fermata n. 1091 SP 79 entrata cimitero vicino piazzetta Padre Pio passaggio ore 18:22

Sa Castanza: fermata n. 2005 SP 79 angolo via Marsilio passaggio ore 09:17

Sa Castanza: fermata n. 2005 SP 79 angolo via Marsilio passaggio ore 12:34

Sa Castanza: fermata n. 2005 SP 79 angolo via Marsilio passaggio ore 15:27 Sa Castanza: fermata n. 2005 SP 79 angolo via Marsilio passaggio ore 18:24 Su Trainu Moltu: fermata n. 2006 via Trainu Moltu n. 22 passaggio ore 9:19 Su Trainu Moltu: fermata n. 2006 via Trainu Moltu n. 22 passaggio ore 12:37 Su Trainu Moltu: fermata n. 2006 via Trainu Moltu n. 22 passaggio ore 15:29 Su Trainu Moltu: fermata n. 2006 via Trainu Moltu n. 22 passaggio ore 18:27 Capolinea

Mamusi: capolinea via Omodeo slargo circolo privato partenza ore 09:35 Mamusi: capolinea via Omodeo slargo circolo privato arrivo ore 12:55 Mamusi: capolinea via Omodeo slargo circolo privato arrivo ore 15:45 Mamusi: capolinea via Omodeo slargo circolo privato arrivo ore 18:40

Direzione Mamusi → Olbia

Su Trainu Moltu: fermata n. 2008 via Trainu Moltu n. 31 passaggio ore 09:38 Su Trainu Moltu: fermata n. 2008 via Trainu Moltu n. 31 passaggio ore 12:59 Su Trainu Moltu: fermata n. 2008 via Trainu Moltu n. 31 passaggio ore 15:48 Su Trainu Moltu: fermata n. 2008 via Trainu Moltu n. 31 passaggio ore 18:44 Sa Castanza: fermata n. 2009 SP 79 angolo via Anita Garibaldi passaggio ore 09:41

Sa Castanza: fermata n. 2009 SP 79 angolo via Anita Garibaldi passaggio ore 13:03

Sa Castanza: fermata n. 2009 SP 79 angolo via Anita Garibaldi passaggio ore 15:51

Sa Castanza: fermata n. 2009 SP 79 angolo via Anita Garibaldi passaggio ore 18:48

Berchiddeddu: fermata n. 2010 S.P. 79 fronte civico 10 passaggio ore 09:43

Berchiddeddu: fermata n. 2010 S.P. 79 fronte civico 10 passaggio ore 13:05 Berchiddeddu: fermata n. 2010 S.P. 79 fronte civico 10 passaggio ore 15:53 Berchiddeddu: fermata n. 2010 S.P. 79 fronte civico 10 passaggio ore 18:50

