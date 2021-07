Disagi con l’autobus a Olbia.

Disagi con per i fruitori degli autobus a Olbia. Alcuni quartieri della città hanno visto modificare il percorso delle linee Aspo, società partecipata del Comune che gestisce il servizio. In particolare, per chi abita a Murta Maria non può arrivare più al centro storico con l’attuale servizio.

Per raggiungere le vie principali di Olbia, infatti, si deve prendere una coincidenza. E per questo non sono mancati i dissapori dei residenti, che si sono uniti a quelli di un altro quartiere. Si tratta di Consarcasa, dove chi abita nell’area del parco Baden Powell dovrà farsela a piedi per 400 metri.

A intervenire contro queste problematiche, per far luce su ciò che sta accadendo all’Aspo è il consigliere Roberto Ferinaio (M5S). “Ora vorrei capire se l’amministrazione intende osservare il funzionamento di ufficio della partecipata o vuole sollecitare per migliorate i servizi – ha detto . Anche a Berchiddeddu i servizi sono insufficienti, come è possibile che non vengano migliorati i servizi delle tratte”.

“Le linee sono concordate con la Regione – ha risposto il presidente del Consiglio Comunale Pier Giovanni Mura -, a volte spostare di 100 metri una linea diventa un’impresa difficile perché c’è questa fase di intermediazione. So che l’Aspo può recepire una segnalazione se circonstanziata e può presentarla agli uffici della Regione per modificare o ripristinare le linee. Non c’è nessun problema se Lei fa la segnalazione a loro”.

