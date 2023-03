Il premio dell’Avis a quattro studenti di Olbia.

L’Avis di Olbia è pronta a premiare gli studenti meritevoli delle scuole della città con quattro borse di studio. L’iniziativa rappresenta un importante riconoscimento per gli studenti più brillanti, non solo dal punto di vista accademico ma anche per il loro impegno nella donazione del sangue.

La cerimonia di consegna delle borse di studio si terrà il 7 marzo presso il liceo scientifico “Mossa” al Delta Center, dove verranno annunciati i quattro vincitori. La borsa di studio consiste in un premio in denaro, che premia il merito scolastico e le donazioni effettuate nell’anno.

L’associazione di Olbia, sempre attenta alle necessità della comunità, ha deciso di istituire queste borse di studio con l’obiettivo di incentivare gli studenti ad avere un atteggiamento attivo e solidale nei confronti del prossimo.

