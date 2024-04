Gli studenti di Olbia donano il sangue: la soddisfazione dell’Avis

L’Avis Olbia entusiasta per la donazione del sangue degli studenti del Mossa.

Oltre 50 sacche di sangue raccolte a Olbia grazie alla solidarietà degli studenti. Lo ha comunicato Avis Olbia riguardo all’incredibile donazione dell’“oro rosso” effettuata la mattina 16 aprile, promossa dall’associazione olbiese nel territorio.

A donare il sangue sono gli studenti del Liceo Scientifico Mossa. L’associazione ha espresso la sua soddisfazione per la collaborazione dei giovanissimi e anche per chi ha coordinato la raccolta. “Grazie al dottor Daniele Floris, che ha guidato magistralmente lo staff AVIS Provinciale, e al primario Marco Cocco che ha coordinato la raccolta dal CT, unitamente a tutto lo staff sanitario dello stesso”, ha fatto sapere l’associazione nella sua pagina ufficiale, che si dichiara soddisfatta per il risultato raggiunto.

”Queste sono le giornate nelle quali hai la consapevolezza di essere utile e di non aver sprecato il proprio tempo”, aggiunge l’associazione olbiese.

