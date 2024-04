A Olbia il concerto dei The Goats

di Giovanna Tamponi

Sabato 20 aprile alle ore 20 è in programma, presso il ristorante Porta Smeralda di Olbia, un concerto dei The Goats. Un gruppo di giovani musicisti che hanno deciso di continuare artisticamente un progetto di “Musica d’insieme” nato tra le mura scolastiche. Il loro nome è l’acronimo di “the greatest of all time”, il più grande di sempre, una dedica affettuosa a Gillan Capra il loro docente che li ha sostenuti durante tutto il loro percorso durante e dopo la scuola.

Il programma della serata

La band accompagnerà diversi cantanti, di età compresa tra i 10 e i 16 anni, alcuni autodidatti, altri provenienti dal Liceo Musicale di Olbia e dalla Scuola Civica. Si esibiranno in un repertorio moderno dal pop al rock. Alcuni dei ragazzi sono stati ospiti di Casa Sanremo nella trascorsa edizione del Festival della Canzone Italiana. Il concerto, il cui direttore artistico è il maestro Gillan Capra, docente di batteria e percussioni, con la maestra Francesca Rossi e il maestro Stefano Petrosino, sarà un incontro musicale ricco di sonorità, e vedrà la presenza di un coro di 15 voci bianche diretto dalla maestra Francesca Rossi.

La serata sarà movimentata da Cecilia Narducci, in arte Dj Kora, una giovanissima al suo esordio come dj. Proporrà musica revival dagli anni 70 ad oggi. Special Guest del concerto è il piccolo Nikrapper, noto al pubblico come “il piccolo Salmo”. Vanta alcuni successi e a giugno accederà alla fase Academy del talent show The Coach, in onda su 7Gold.

Il concerto si inserisce nell’ambito di una serie di eventi nati dalla creatività del maestro Capra con l’obiettivo di dare voce ai giovani musicisti e cantanti emergenti. Scopo finale del maestro è quello di creare uno spazio fisico in cui i giovani talenti olbiesi possano mettersi in gioco e avere l’opportunità di essere valorizzati. Il concerto regalerà al pubblico un momento culturale di buon livello artistico e tanta socialità. Perché i ragazzi possiedono una spontaneità innata capace di sorprendere piacevolmente.

