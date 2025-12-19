Non solo al centro, Babbo Natale arriva in zona Bandinu

Babbo Natale arriva in zona Bandinu, l’iniziativa nelle periferie.

Un pomeriggio di stupore e sorrisi di bimbi ha acceso il quartiere Bandinu, a Olbia, dove Babbo Natale ieri è atterrato con la sua slitta nei campi da basket dell’Istituto Tecnico Deffenu, regalando ai bambini presenti un momento di autentica magia natalizia.

L’iniziativa, promossa dal Centro Commerciale Naturale Riviera Urbana, ha trasformato uno spazio urbano quotidiano in un luogo di festa e condivisione. La slitta di Babbo Natale, trainata da due renne luminose e circondata da una miriade di assistenti, ha fatto il suo ingresso tra applausi, musica e grande entusiasmo, attirando famiglie e curiosi.

Babbo Natale ha distribuito peluche, caramelle e piccoli doni, incontrando i bambini, che hanno potuto vivere un’esperienza fatta di attesa, sorpresa e divertimento. Un evento semplice ma fortemente simbolico, pensato per riportare il Natale tra le persone e negli spazi del quartiere.

L’appuntamento rientra nel calendario natalizio del CCN Riviera Urbana, nato con l’obiettivo di valorizzare l’area sud di Olbia attraverso iniziative capaci di rafforzare il legame tra attività economiche, cittadini e territorio. Il Natale diventa così occasione di incontro e partecipazione, a partire dai più piccoli.

Con eventi come quello di oggi, il CCN Riviera Urbana conferma la volontà di costruire una rete viva e inclusiva, in cui il commercio di prossimità si intreccia con la dimensione sociale e comunitaria della città. Il quartiere Bandinu si riscopre così luogo di relazione, festa e identità condivisa.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui