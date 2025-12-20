Feste di fine anno al Comune di Olbia, ecco gli orari degli uffici

Cambiano gli orari degli uffici del Comune di Olbia per le feste di fine anno

Dal 23 al dicembre al 2 gennaio cambiano gli orari degli uffici del Comune di Olbia per le feste di fine anno,.

“Gli uffici del Settore Affari Generali e Provveditorato (anagrafe, elettorale, stato civile, statistica e toponomastica e protocollo) subiranno alcune variazioni negli orari di apertura al pubblico. Con anticipo al martedì della consueta apertura del mercoledì pomeriggio.

Di conseguenza, gli orari al pubblico nelle giornate del 23 dicembre, 24 dicembre, 30 dicembre e 31 dicembre saranno i seguenti:

Martedì 23 dicembre: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,45 alle ore 16,45

dicembre: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,45 alle ore 16,45 Mercoledì 24 dicembre: dalle ore 9,00 alle ore 12,00

dicembre: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 Martedì 30 dicembre: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,45 alle ore 16,45

dicembre: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,45 alle ore 16,45 Mercoledì 31 dicembre: dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Uffici chiusi il 2 gennaio 2026

“Tutti gli uffici comunali, compresi quelli dei Servizi Demografici (anagrafe, stato civile, elettorale statistica e toponomastica) saranno chiusi al pubblico venerdì 2 gennaio 2026“. Lo annunciano dal Comune di Olbia.

“Si rammenta la possibilità di usufruire dei servizi telematici garantiti dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (accessibile dal link https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/) per effettuare dichiarazioni di residenza o richieste di certificati anagrafici; inoltre, è possibile scaricare certificazioni anagrafiche anche mediante l’utilizzo dei servizi on-line consentiti dal portale del Comune di Olbia (accessibile dal link https://olbia.comune-online.it/web/servizi-demografici).

Per urgenze delle sole agenzie funebri si comunica che rimarrà attivo il cellulare della reperibilità dell’ufficio di Stato Civile dalle ore 9,00 alle ore 15,00 di venerdì 2 gennaio 2026 e dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di sabato 3 gennaio 2026″.

