Problemi comuni con le auto Volkswagen: 3 problemi noti

Anche i migliori marchi automobilistici del settore sono inclini ad avere qualche problema, spesso comune a modelli differenti, come segnalato dai proprietari. Sebbene produttori come Volkswagen siano sul mercato da tantissimi anni, rappresentando un punto di riferimento per l’industria automobilistica, non sono certo esenti da problematiche.

Se possedete un’auto VW o state pianificando di acquistarne una, è meglio scoprire quali sono i malfunzionamenti più comuni. A volte il vostro modello potrebbe avere lo stesso problema anche se ancora non si è presentato, quindi è bene prendere coscienza di alcuni tra problemi comuni che interessano le auto VW.

1. Guasto del modulo di controllo dell’ABS

È noto che il sistema di frenata antibloccaggio presenta spesso guasti. La VW Passat è il modello su cui si verifica maggiormente questo tipo di malfunzionamento. Un modulo dell’ABS controlla il sistema di frenata antibloccaggio e, quando non funziona correttamente, può rendere l’intero sistema incredibilmente disfunzionale e pericoloso. La funzione principale dell’ABS infatti è quella di impedire il bloccaggio e lo slittamento dei freni, mantenendo la frenata regolare per evitare aquaplaning e incidenti.

Il più delle volte, il modulo si guasta a causa dell’umidità al suo interno. Quando si nota che il sensore ABS lampeggia e la frenata è anormale, è probabile che il modulo di controllo non funzioni. Poiché l’ABS è una caratteristica di sicurezza così importante per l’auto, bisognerà effettuare un controllo immediato.

2. Surriscaldamento del motore

Problemi con il surriscaldamento del motore hanno colpito maggiormente i modelli Golf e Jetta dell’azienda tedesca. Il motore si surriscalda e l’elettronica inizia a reagire di conseguenza. Il surriscaldamento del motore è un grosso problema in quanto può rendere l’auto incontrollabile e possibilmente causare un incidente. Questo perché il calore influisce sulle caratteristiche di sicurezza dell’auto, come i moduli ABS o EBD.

La Jetta ne è un esempio perché non appena il motore si surriscalda, gli effetti si ripercuotono anche su altri componenti dell’auto. Ciò è facilmente visibile dalla specifica spia di avvertimento posizionata nel quadro strumenti.

Cause comuni di surriscaldamento modelli Volkswagen:

Pompa dell’acqua rotta

Perdita nel sistema di raffreddamento

Guarnizione deteriorata

Problemi al radiatore

Si consiglia ai proprietari di Golf e Jetta di tenere d’occhio l’indicatore della temperatura in climi estremamente caldi. Non appena l’indicatore sale in modo anomalo, il conducente deve fermare l’auto e lasciarla raffreddare. Guidare un’auto con il motore in costante riscaldamento può causare la rottura definitiva del motore. Può essere piuttosto costoso e richiedere molto tempo riparare un motore rotto a causa del calore.

3. Perdite di olio e liquido di raffreddamento

Jetta, Tiguan e Golf hanno tutte messo in luce problemi con perdite di olio e liquido di raffreddamento. Si dice che il contenitore del liquido di raffreddamento sia di bassa qualità e consenta ad esso di fuoriuscire. L’azienda ha spesso riferito che le perdite di olio sono dovute alla normale usura delle parti del motore, tuttavia, il problema si verifica in una gamma più ampia di modelli.

La normale usura può causare perdite di olio motore perché la guarnizione della valvola può intasarsi o deteriorarsi, ma quando passa troppo tempo tra i cambi dell’olio, la guarnizione si rompe e inizia a perdere.

Il fango e la polvere accumulata possono far sì che il filtro dell’olio inizi a perdere, aumentando la pressione su di esso. I problemi del filtro dell’olio si verificano principalmente nella VW Jetta e possono essere piuttosto costosi da risolvere se ignorati per troppo tempo.

Regolari cambi e manutenzione dell’olio possono prevenire il problema fino a un certo punto. E’ possibile tuttavia acquistare i migliori ricambi per auto Volkswagen anche online, in quanto questi mezzi sono tra i più diffusi anche in Italia.