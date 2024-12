Balneari contro le nuove regole del Pul di Olbia

I balneari contro il Pul di Olbia.

Seduti sulle poltroncine del Consiglio comunale di Olbia con la giacca rossa da bagnino, i balneari hanno seguito la presentazione del nuovo Piano di utilizzo dei litorali (Pul), ma sono usciti scontenti.

Per Francesco Gambella, segretario regionale dell’Itb, il Pul non porterà vantaggi al settore. In particolare, la proposta di aumentare al 70% la quota di spiaggia libera potrebbe causare la chiusura di molte aziende, con altre costrette a ridurre gli spazi. Inoltre, Gambella ritiene che l’accorpamento delle concessioni previsto nel piano favorirà pochi grandi operatori a discapito delle imprese locali.

Il Pul, che non è ancora stato adottato, mira alla sostenibilità ambientale, alla maggiore fruizione libera delle spiagge e alla salvaguardia delle dune, ma non convince la minoranza, che si è astenuta durante il voto. I balneari, preoccupati anche per le nuove regole sui chioschi e sul dimezzamento delle concessioni, chiedono un dialogo con l’amministrazione comunale.

