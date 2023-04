Vela, Cassitta e Falchi di Olbia primo e secondo all’Europeo Ilca 4

Successo strepitoso per Cassitta e Falchi dello Yacht Club Olbia.

Dopo aver vinto il Mondiale Ilca 4 2022 lo scorso agosto, il velista 16enne Nicolò Cassitta dello Yacht Club Olbia, vince anche l’Europeo a Cadice. Secondo classificato, il coetaneo Salvatore Falchi, anche lui dello Yacht Club Olbia.

Un successo strepitoso per lo Yacht Club Olbia al campionato europeo giovanile, in Spagna, a cui hanno partecipato 225 regatanti da 39 nazioni, 12 regate portate a termine in 6 giorni con condizioni meteo diverse hanno fatto emergere i velisti più completi.

A completare il podio, tutto italiano, Alessandro Cortese, del Club Velico Crotone. Quarto – ma oro tra gli under 16 – Lorenzo Ghirotto del Fraglia Vela Riva.

Lo Yacht Club Olbia era presente anche con la partecipazione di Davide Cosseddu, settimo under 16 e Leonardo Locci, trentaduesimo.

“Alleno questi ragazzi da anni e si meritano completamente questo risultato – afferma l’allenatore dello Yacht Club Olbia Marco Barabino -. Un successo che nasce dal loro grande impegno e dal lavoro costante di tutta la squadra, composta da 14 atleti: Adele Porcu, Antonio Barabino, Carlo Calaresu, Cesare Barabino, Dario Marabini, Davide Cosseddu, Edoardo Del Rio, Emilio Dessena, Enrico Tanferna, Joyce Floridia, Leonardo Locci, Nicolò Cassitta, Salvatore Falchi, Stella Deiana. Un ringraziamento a Salvatore Locci per il suo aiuto negli allenamenti e nelle trasferte. Un ringraziamento anche alle famiglie che danno un supporto fondamentale”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui