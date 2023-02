L’incontro contro il cyberbullismo.

A lezione di prevenzione del cyberbullismo e del bullismo in un liceo di Olbia. All’istituto Gramsci, per promuovere una riflessione sulle tematiche della sicurezza sul web, il 16 febbraio, gli studenti, incontreranno i rappresentanti della polizia postale di Sassari, presso l’aula magna di via Anglona 16.

L’incontro ha lo scopo di avviare un confronto con le forze dell’ordine sull’uso responsabile e consapevole del web, dei social e delle varie applicazioni informatiche, facendo opera di informazione, prevenzione e controllo. Sono programmati due incontri, uno per gli studenti e uno per i genitori: al mattino per i ragazzi e le ragazze e al pomeriggio dalle ore 15:30-17:30 per i genitori. Al fine di organizzare l’evento, i genitori che intendono partecipare sono pregati di prenotare la loro partecipazione all’incontro nella piattaforma Moodle della scuola.