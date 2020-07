La scoperta del proprietario a Murta Maria.

Quando la natura chiama, ma la speranza è che resti un po’ di senso di civiltà. Invece, no. Il proprietario si è ritrovato l’altro giorno davanti al suo orto a Murta Maria una deiezione molto poco canina. Anzi, dalla forma e dalla quantità, assicura, era stata prodotta sicuramente da un bipede, che avrebbe dovuto avere fattezze umane, ma che proprio umano non doveva essere, visto il gesto inconsulto.

Accanto il proprietario dell’orto ha trovato anche una buona quantità di fazzoletti e pacchetti serviti al defecatore per ripulirsi. La maleodorante scoperta è stata fatta in via del Timo dal malcapitato e riporta all’attenzione il tema della buona educazione, questa grande dimenticata. Alla pubblicazione della foto è seguita l’indignazione unanime. Speriamo bene.

