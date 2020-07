Il pilota Perez in Costa Smeralda.

Tutti lo conoscono come Checo. Un nome che la dice lunga sull’affetto dei suoi tifosi, che non glielo fanno mai mancare ad ogni gara. Il pilota di Formula 1 Sergio Perez si trova, in questi giorni, in vacanza in Costa Smeralda con la famiglia. Ovvero, la moglie ed il suo figlioletto Sergio Jr.

Immortalato mentre si concedono un momento di relax durante il pranzo, Perez corre con la Racing Point. E non è una coincidenza se il proprietario della scuderia è il miliardario canadese Lawrence Stroll, il cui yacht, proprio in questi giorni, è ancorato a largo di Cala di Volpe. L’imbarcazione è il Faith ed è lunga 97 metri: impossibile non notarla.

