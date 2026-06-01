Il Calciomercato di Sky parte da Olbia, una settimana di tv in piazza

Parte da Olbia il tour del programma Calciomercato – L’Originale di Sky

Olbia al centro nazionale del racconto sportivo: da oggi a giovedì 5 giugno, la città ospita l’edizione estiva “on tour” di Calciomercato – L’Originale. È il programma cult di Sky Sport condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna. Per cinque giorni, Olbia sarà protagonista dell’avvio del tour 2026.

Da lunedì all’evento finale

“Ogni giorno la trasmissione, in onda in diretta a partire dalle 23.00, sarà realizzata in piazza Elena di Gallura, trasformata per l’occasione in uno studio televisivo a cielo aperto.

Le dirette saranno aperte al pubblico con accesso libero, offrendo a cittadini e visitatori la possibilità di assistere dal vivo al programma simbolo dell’estate sportiva italiana. Ogni sera, Gianluca Di Marzio racconterà Olbia attraverso collegamenti speciali dai suoi luoghi più rappresentativi: scorci storici, panorami sul mare, spazi culturali e punti simbolici della vita cittadina. La settimana si concluderà con un grande evento aperto alla città: giovedì 5 giugno alle ore 20.30 è in programma il concerto Alessandro Bonan e i Maratoneti di Mentana, che chiuderà ufficialmente la tappa olbiese del tour”.

“Il sindaco Settimo Nizzi, commenta: “Per noi è un onore aprire il tour nazionale di Calciomercato – L’Originale che torna ad Olbia dopo il successo dello scorso anno. Siamo pronti ad accogliere questa bellissima iniziativa”. L’assessore Marco Balata aggiunge: “Sarà una settimana che unisce spettacolo, sport e territorio. Un’occasione preziosa per valorizzare la nostra città”.

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“Calciomercato – L’Originale” è ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli. Torna su Sky e in streaming su NOW con la sua formula inconfondibile. Notizie, approfondimenti, curiosità e il racconto delle trattative che animeranno la sessione estiva del mercato. Accanto alla trasmissione serale, dal 1° giugno riparte anche “Buongiorno Calciomercato”, il podcast mattutino curato da Gianluca Di Marzio e disponibile su Sky Sport Insider. Aggiornamenti continui saranno garantiti anche su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport”.

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