Sportello digitale a Palau, al via il servizio gratuito per i cittadini

Lo sportello digitale Palau apre al pubblico dal 1° giugno.

Il Comune di Palau avvia un nuovo servizio rivolto alla cittadinanza con l’apertura del punto di facilitazione dedicato alle competenze digitali. L’iniziativa partirà dal 1° giugno e si inserisce in un progetto più ampio promosso a livello regionale con risorse del Pnrr. L’obiettivo consiste nel sostenere l’uso degli strumenti tecnologici e migliorare l’accesso ai servizi online.

Il nuovo sportello digitale Palau sarà ospitato nei locali del Centro di aggregazione sociale di Montiggia, in via Nazionale 111. Qui i cittadini troveranno personale preparato, pronto a offrire assistenza personalizzata. Il servizio si rivolge a tutti, con particolare attenzione a chi ha meno dimestichezza con le piattaforme digitali.

I servizi offerti dallo sportello digitale Palau.

Il punto di facilitazione garantirà supporto concreto in diverse attività quotidiane. Gli operatori aiuteranno gli utenti ad attivare lo Spid e la Carta d’identità elettronica, strumenti ormai necessari per accedere ai servizi pubblici. Il personale assisterà inoltre nella consultazione del Fascicolo sanitario elettronico e nell’utilizzo di piattaforme come IO e pagoPA.

Oltre all’assistenza individuale, il progetto prevede momenti formativi. Gli incontri offriranno strumenti pratici per imparare a utilizzare computer, smartphone e Internet. I partecipanti potranno acquisire competenze di base e migliorare la propria autonomia digitale.

L’iniziativa mira anche a ridurre il divario digitale e a facilitare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Il Comune punta su un servizio stabile e accessibile, capace di accompagnare le persone nell’uso delle tecnologie. L’apertura dello sportello rappresenta un passaggio operativo che amplia l’offerta di servizi sul territorio.

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