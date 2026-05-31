Meteo a Olbia e dintorni, le previsioni per il 1 giugno

Le previsioni meteo del 1 giugno a Olbia.

Una giornata caratterizzata da condizioni atmosferiche stabili è prevista a Olbia per lunedì 1 giugno, con cieli che si manterranno in larga parte sereni o al più poco nuvolosi lungo tutto l’arco delle ore. Le previsioni indicano un quadro meteorologico favorevole, senza particolari variazioni, accompagnato da temperature tipiche del periodo.

Nel dettaglio, i valori termici raggiungeranno una massima di 29 gradi, mentre la minima si attesterà intorno ai 21 gradi, delineando un’escursione contenuta e un clima complessivamente gradevole sia nelle ore diurne sia durante la notte. L’andamento delle temperature contribuirà a mantenere condizioni di stabilità senza eccessi di calore.

Per quanto riguarda la ventilazione, nelle ore mattutine si registreranno venti tesi provenienti da Ovest-Sudovest, destinati a perdere progressivamente intensità nel corso del pomeriggio, quando soffieranno con moderata intensità da Ovest-Nordovest. Questo cambiamento nella direzione e nella forza dei venti accompagnerà il normale sviluppo della giornata senza determinare particolari criticità. Il mare si presenterà poco mosso, in linea con il quadro generale di stabilità atmosferica. Le condizioni marine risulteranno dunque favorevoli, senza variazioni significative rispetto alle ore precedenti.

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