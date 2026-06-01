Tentato omicidio a Olbia, proseguono le indagini: c’è un sospettato

Restano gravi le condizioni del giovane di Olbia ferito con un’arma da taglio nella notte tra sabato e domenica al termine di una lite avvenuta davanti a un locale sul lungomare della città gallurese. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove i medici gli hanno riscontrato diverse lesioni, tra cui una particolarmente delicata alla gola. Il fendente ha raggiunto una zona molto vicina alla carotide, rendendo il quadro clinico complesso e costantemente monitorato dal personale sanitario.

Le indagini, affidate alla polizia di Stato, si concentrano sull’ipotesi di tentato omicidio. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità. Mentre il giovane riceveva le prime cure, l’autore dell’aggressione si era già allontanato, facendo perdere le proprie tracce.

Sul luogo dell’episodio sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Olbia, che hanno avviato immediatamente le attività investigative. Tra le persone sospettate c’è un nordafricano, che avrebbe avuto una discussione con la vittima poco prima del ferimento. Al momento, tuttavia, non sono state confermate responsabilità precise e la posizione del sospettato resta al vaglio degli inquirenti, impegnati a chiarire ogni aspetto della vicenda.