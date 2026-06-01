Differenziata a Olbia, a giugno i nuovi mastelli arrivano in altre zone

Si estende la consegna dei nuovi mastelli a Olbia
La società De Vizia Transfer prosegue a giugno la consegna dei nuovi kit per la differenziata a Olbia, col ritiro dei vecchi mastelli. Dover aver organizzato il servizio in diverse strade e una giornata speciale per chi non era in casa, ora si parte con altre vie. Dal Comune annunciano l’elenco di strade dove gli operatori passeranno da oggi, primo giugno, a sabato 6.
Le nuove strade dall’1 al 6 giugno:
Corso Vittorio Veneto, Via Agrigento, Via Amba Alagi, Via Arturo Toscanini, Via Australia, Via Barcellona, Via Cimabue, Via Domenico Scarlatti, Via Duca D’Aosta, Via Enrico Toti, Via Fra Giacomo Veronese, Via Francesco De Sanctis, Via Montecarlo, Via Niccolò Machiavelli, Via Nicola Bonaventura, Via Pietro Tamponi, Via IV Novembre, Via Ragusa, Via Riccardo Zandonai, Via Romania, Via Sandro Botticelli, Via Sangallo, Via Savona, Via Tavolara, Via Tenente Mario Cossu, Via Ugo Foscolo, Via Venezia Giulia, Via Vicenza, Viale Aldo Moro.
“Ricordiamo che durante la consegna – spiegano -, il personale incaricato da De Vizia richiederà un documento d’identità dell’intestatario della Tari, necessario per associare correttamente il kit all’utenza. Qualora al momento del passaggio non fosse presente nessuno nell’abitazione, gli operatori lasceranno un avviso con le modalità per ritirare il kit in un secondo momento“.