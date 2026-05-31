La gara di nuoto a Pittulongu.

A Pittulongu, Olbia, si è svolta nella giornata di domenica 31 maggio una prova di nuoto in acque libere articolata su un circuito complessivo di 3.500 metri, tracciato in senso antiorario e delimitato da cinque boe di colore arancione disposte a formare una figura trapezoidale. Il percorso è stato completato da un sistema di partenza e arrivo con un portale galleggiante di colore giallo, collocato a circa venti metri dalla spiaggia e collegato a un’area definita come imbuto di gestione della partenza e dell’arrivo.

La struttura di arrivo è stata predisposta con un arco galleggiante giallo dotato di un banner riportante la scritta Arrivo, posizionato in prossimità della riva. Il regolamento ha previsto che il nuotatore, una volta conclusa la prova e toccato il banner, dovesse sostare lateralmente rispetto al punto di arrivo, in base alla posizione raggiunta, attendendo le indicazioni del personale addetto alla registrazione prima di allontanarsi. Tale procedura è stata indicata come misura organizzativa utile a gestire eventuali arrivi simultanei e a garantire la corretta attribuzione delle posizioni.

La giornata è stata scandita da un programma che ha preso avvio con il ritrovo dei partecipanti presso la spiaggia di Pittulongu alle ore 9, seguito dalle operazioni di accreditamento e punzonatura. Successivamente è stata svolta una riunione tecnica indicata per le ore 10, nel corso della quale sono state fornite le informazioni operative relative allo svolgimento della gara. La partenza è stata poi fissata intorno alle ore 10:30, dando così avvio alla competizione in acque libere.

Per quanto riguarda le modalità di partecipazione, è stato stabilito che fosse consentito qualsiasi stile di nuoto, mentre non è stato ammesso l’utilizzo di attrezzature come pinne, guanti palmati e palette. L’impiego della muta è stato lasciato alla scelta dei partecipanti, indipendentemente dalla temperatura dell’acqua, così come è stato consentito l’uso di qualsiasi tipo di costume da bagno. L’età minima per l’iscrizione è stata fissata a 14 anni da compiere nell’anno in corso. Al termine della gara si è proceduto con la fase delle premiazioni, che si è svolta direttamente sulla spiaggia di Pittulongu, completando così il programma della manifestazione.

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