Cancellazioni e ritardi all’aeroporto di Olbia.

E’ caos anche all’aeroporto di Olbia, che sta vivendo le stesse incertezze del trasporto aereo che sta vivendo gran parte dell’Europa in questi giorni. E lo sciopero del 17 luglio prossimo dei lavoratori aumenta ancora di più di disagi per i residenti e per i tanti viaggiatori che vengono o tornano dalla Sardegna.

Lo sciopero delle compagnie aeree ha comportato all’aeroporto di Olbia la cancellazione di ben 33 voli, con differenti compagnie. Lo stop del comparto aereo durerà dalle 14 alle 18. Tantissimi anche i possibili ritardi. A essere cancellati 4 voli con Ita Airways: AZ1906 (Olbia-Fiumicino), AZ1907 (Roma-Fiumicino), AZ1926, (Milano Linate- Olbia), AZ1929 (Olbia-Milano Linate); 6 con Volotea: V71142 (Olbia-Linate), V71143 (Linate- Olbia), V71315 (Olbia- Bergamo), V71134 (Olbia-Fiumicino), V71657 (Olbia-Genova), V71656 (Genova-Olbia), V71778 (Verona-Olbia).

A subire cancellazioni anche 2 voli con air France: AF1020 (Parigi CdG – Olbia), AF1021 (Olbia- Parigi CGD). Venti i voli cancellati con Easyjet: DS1503 (Ginevra – Olbia), DS1504 (Olbia-Ginevra), U28678 (Olbia- Londra Gatwich), EC2908 (Olbia, Malpensa), EC2908 (Malpensa, Olbia), EC3395 (Venezia Olbia), EC3369 (Olbia-Bergamo), EC3396 (Olbia-Venezia), EC7985 (Olbia-Amsterdam), EC7986 (Amsterdam-Olbia), EC4589 (Berlino-Olbia), EC4590 (Olbia-Berlino), EC4219 (Parigi Orly- Olbia) – EC4220 (Olbia-Parigi Orly), EC2905 (Milano Malpensa-Olbia), EC2906 (Olbia-Milano Malpensa), EC2903 (Milano Malpensa-Olbia), EC2904 (Olbia- Milano Malpensa).

Accanto allo sciopero di domenica prossima, giornata in cui numerosi viaggiatori avevano programmato il loro arrivo a Olbia, si sta assistendo alla cancellazione dei voli, soprattutto quelli delle compagnie low-cost. Nei giorni scorsi, infatti, numerosi passeggeri hanno dovuto chiedere il rimborso del biglietto aereo per i loro voli persi.

Una situazione preoccupante, che sta mettendo in crisi la stagione estiva e compromettendo la mobilità non solo dei viaggiatori ma anche dei residenti. “Questa situazione si aggiunge ad altre problematiche che si stanno susseguendo per quanto riguarda il trasporto – dichiara Giorgio Vargiu, presidente di Adiconsum -, come gli aumenti speculativi del costo del carburante, dei biglietti aerei e del noleggio delle auto. Noi come associazioni di consumatori stiamo chiedendo al Governo di riprendere in mano il mercato e la situazione dei prezzi, perché non si può lasciare a chi specula, tornando a un mercato concorrenziale. Questo, assieme alle numerose cancellazioni dei voli, è una situazione drammatica in una regione che vive prevalentemente di turismo, se non riusciamo a far venire qui chi porta economica. Un danno notevole al nostro tessuto economico, mentre dalla Regione non c’è nessuna risposta”.

Disagi che si aggiungono a quelli dello sciopero degli equipaggi di volo di Ryanair, a causa delle condizioni lavorative, a cui si sono aggiunte anche Volotea ed Easyjet. “La questione è che la colpa non è dei lavoratori – prosegue Vargiu -, ma delle compagnie aeree che non danno delle risposte ai loro dipendenti. E’ assurdo che si approfittino di chi ha bisogno di lavorare e di viaggiare, ma purtroppo è un problema di responsabilità sociale e di impresa, che non esiste. Quando mancano i controlli, la certezza della pena e le sanzioni, non ci sono nemmeno i diritti”.