Festa del papà, iniziative speciali delle Poste a Olbia e Arzachena

Per la Festa del papà iniziative delle Poste in Gallura

Per la Festa del papà arrivano in Gallura le iniziative speciali ideate da Poste italiane. Una colorata cartolina filatelica e un annullo speciale per la celebrazione di domenica 19 marzo. Un’occasione per ogni collezionista e per chi vuole festeggiare in modo originale una giornata speciale. Ma, al contempo, un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della festività.

Il prodotto filatelico è già disponibile negli uffici postali con sportello filatelico di Olbia Centro (via Acquedotto) e Arzachena (viale Costa Smeralda). oltre che negli “Spazio Filatelia” del territorio nazionale dove, fino al 22 marzo, sarà anche disponibile l’annullo tondo con datario centrato mobile.

