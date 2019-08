Incuria in un terreno di via Mozart a Olbia.

Zona San Nicola a Olbia ancora immersa nell’incuria. La situazione in un terreno tra via Mozart e via Schubert è diventata insostenibile da destare l’indignazione dei residenti.

Questo terreno viene, inoltre, da tempo usato come discarica. La condizione del campo desta preoccupazione in particolare per il rischio incendi.

“L’ordinanza pare non sia arrivata qua. Ci si chiede come mai l’amministrazione e le competenti autorità non intervengano “, spiegano gli abitanti della via.

