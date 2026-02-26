Cane trovato sanguinante a Olbia: “Ha lesioni e buchi in tutto il corpo”

Cane ferito da altri randagi a Olbia.

Orrore a Olbia, dove un cane è stato trovato ricoperto di sangue nella zona industriale della città. A trovarlo una ragazza che ha messo in salvo l’animale rimasto vittima di un violento attacco da parte di altri cani. Il cagnolino, chiamato Rufus, è stato accolto dai volontari della Lida che hanno denunciato come questa situazione sia causata dal randagismo in città.

Il salvataggio.

Arrivato al rifugio della Lida è stato immediatamente trasferito sul tavolo operatorio dove l’equipe veterinaria ha lavorato per ore. Le profonde lacerazioni alla zampa sono state suturate, ma a preoccupare sono i numerosi buchi da morso sparsi su tutto il corpo, lo stato di shock profondo e l’altissimo rischio di infezioni sistemiche.

L’intervento e il futuro di una famiglia.

Rufus sta affrontando ora la sua battaglia più dura, sospeso tra il dolore e la voglia di farcela. Se riuscirà a superare questa fase critica, la sua esistenza non conoscerà più l’asfalto freddo o la fame: il rifugio si impegnerà a trovargli una famiglia che possa offrirgli il calore che non ha mai avuto. Ogni piccolo contributo per sostenere le sue ingenti spese mediche può fare la differenza tra la resa e la rinascita. Un pensiero speciale va a chi non ha girato la testa dall’altra parte, permettendo a Rufus di sperare, finalmente, in un domani senza paura.

