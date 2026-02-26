Addio alla casa di Morandi nel paradiso di Budelli: è stata demolita

La casa dove viveva il custode scomparso Mauro Morandi a Budelli non c’è più.

La casa dove viveva Mauro Morandi, il custode dell’Isola di Budelli scomparso nel 2025 è stata demolita. Il Robinson Crusoe sardo di adozione ci ha abitato per oltre tre decenni, che dal 1989 aveva scelto di abitare in completa solitudine in questo angolo protetto dell’arcipelago di La Maddalena.

La demolizione.

Nonostante i rigidi vincoli ambientali che precludono l’accesso persino alla celebre Spiaggia Rosa, Morandi è rimasto sul posto fino al 2021, agendo come un custode spontaneo di un ecosistema inaccessibile ai più. La sua esperienza di vita estrema si è conclusa definitivamente con la scomparsa avvenuta nel gennaio 2025, dopo che motivi di salute lo avevano costretto a lasciare l’isola già all’età di 85 anni.

La questione del destino della sua dimora ha alimentato a lungo il dibattito pubblico. Recentemente, il consiglio direttivo del Parco ha stabilito che la struttura verrà interamente rimossa, poiché qualsiasi intervento di riqualificazione risulterebbe incompatibile con l’altissimo livello di tutela ambientale dell’area. Questa decisione segna il ritorno della natura al suo stato originario, cancellando le tracce dell’unico uomo che ha vissuto in questo paradiso.

