Cani randagi nella frazione di Olbia.

A Pittulongu non si placa l’allerta per i troppi cani che si aggirano nella frazione. Dopo l’aggressione di un uomo e di un altro cane, avvenuta qualche settimana fa nel quartiere, ora i residenti hanno paura per i continui avvistamenti di randagi.

Le segnalazioni sono numerose. c’è chi li ha visti vicino alle spiagge, frequentate anche in questo periodo durante le belle giornate, c’è chi li ha incrociati attorno alla rotonda del centro commerciale della zona industriale. Tantissimi gli appelli anche sui social da parte degli abitanti di Pittulongu, ma anche dagli automobilisti. “State attenti potrebbero essere investiti”, avvisa uno di loro. E chi impaurito dichiara: “Cosa si aspetta? Di essere ancora sbranati?”.