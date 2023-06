La sede dell’associazione di Olbia Canyon in Gallura è in via Ferrara.

L’associazione “Canyon in Gallura” ha finalmente una sua sede: si trova a Olbia in via Ferrara, angolo via Foggia ed è stata concessa in comodato d’uso gratuito dall’istituto tecnico Attilio Deffenu al gruppo di 120 soci guidato da presidente Eugenio Degortes

Una sede accogliente, spaziosa e tecnologica che si apre alla città e agli studenti. Per l’associazione Canyon in Gallura arriva il coronamento di un percorso cominciato nel 2013 e che vede oggi l’associazione senza fini di lucro toccare quota 120 soci. La struttura di legno in stile baia tirolese, era stata realizzata nel 2000 grazie al progetto Perseus con finalità sportive. Nel corso degli anni però non era stata valorizzata finendo per diventare fatiscente.

“Abbiamo proposto alla dirigente scolastica Salvatorica Scuderi di recuperarla e la ringraziamo per aver creduto in noi”, commenta il presidente Degortes. Tra la scuola e l’associazione è stato firmato un accordo che ha previsto la cessione in comodato d’uso gratuito della struttura alla Canyon in Gallura. L’istituto ha acquistato i materiali necessari per rimettere a nuovo la baita e l’associazione si è fatta carico delle spese per i lavori di ristrutturazione. Il risultato è una sede nuova di zecca, accogliente e attrezzata con monitor e schermi anche in vista dei progetti scolastici che l’associazione intende realizzare.

“I nostri soci da oggi hanno un punto di riferimento importante – commenta il presidente Degortes -. Fino a oggi ci siamo arrangiati utilizzando la stanza che a turno uno dei soci metteva a disposizione. Proseguiamo nella nostra attività che prevede trekking, alpinismo e torrentismo. La nostra è una associazione che non ha fini di lucro, non ci sono spese per le uscite, si paga solo la quota di iscrizione. Chiunque può unirsi a noi. Abbiamo soci di 10 anni e anche persone con disabilità alle quali riusciamo a far fare delle belle esperienze indoor”. L’associazione è su Facebook e anche su Instagram.

