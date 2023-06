Scipione arriva in Gallura, temperature fino a 40 gradi e allarme incendi

Un caldo africano anche in Gallura.

Il solstizio d’estate porta caldo intenso, con temperature a 40 gradi e siamo ancora a giugno. Anche la Gallura verrà colpita da Scipione, un’ondata di caldo africano che è già percepito in altre zone della Sardegna con temperature oltre i 41 gradi segnalate a Bosa e Carbonia.

La stagione che abbiamo davanti a noi è ancora lunga, poiché siamo ancora all’inizio e si spera che questa ondata di calore non duri tutta l’estate. I 40 gradi a Olbia saranno percepiti nella giornata di giovedì, poi la colonnina di mercurio si fermerà a “soli” 34 gradi.

L’allerta della protezione civile a Olbia.

Non si arresta il rischio di incendi a Olbia e in Gallura. La protezione civile ha prorogato l’allerta nel territorio per la giornata di domani, 21 giugno. La direzione generale ha pubblicato il bollettino di previsione di pericolo incendio medio, contrassegnato con il “codice giallo”. La protezione civile, nella giornata di domani, ha inoltre emanato un avviso di condizioni metereologiche avverse per le alte temperature con validità dalle ore 12 del 19 giugno sino alle ore 18 del 22 giugno.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui