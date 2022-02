L’incidente a Olbia.

Incidente stradale, questa mattina, intorno alle 4:20, all’altezza della rotatoria dell’aeroporto in via degli Orfani, a Olbia. L’uomo che conduceva il veicolo, per cause da accertare, ha perso il controllo dell’auto andando a carambolare sui muri di contenimento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Olbia, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, mentre il conducente del mezzo è stato trasportato dall’ambulanza del 118 nel vicino ospedale.