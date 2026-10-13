Carta Dedicata a Te, a Luogosanto controlli sui beneficiari

I controlli sui beneficiari della Carta Dedicata a Te a Luogosanto.

A Luogosanto sono in corso le verifiche per l’assegnazione della Carta Dedicata a Te 2026, il contributo destinato alle famiglie con redditi più bassi per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. L’Inps ha trasmesso al Comune l’elenco dei nuclei familiari selezionati e gli uffici dei Servizi Sociali hanno avviato i controlli previsti dalla normativa. L’avviso, pubblicato il 12 ottobre dal Comune, chiarisce che le verifiche riguardano le posizioni anagrafiche dei potenziali beneficiari e il possesso dei requisiti richiesti. Soltanto al termine degli accertamenti saranno informate le famiglie risultate effettivamente idonee.

Chi può ottenere la carta.

La misura viene assegnata automaticamente dall’Inps, senza necessità di presentare una domanda, ai nuclei familiari che rispettano i requisiti previsti e hanno un Isee ordinario non superiore a 15mila euro. L’individuazione dei destinatari avviene sulla base dei criteri di priorità stabiliti dalla normativa. Il beneficio non è cumulabile con alcune altre forme di sostegno economico, tra cui l’Assegno di inclusione, la Carta Acquisti, la Naspi e la Cassa integrazione.

Come ritirare la carta e le scadenze.

Le famiglie che supereranno i controlli riceveranno una comunicazione dal Comune con le indicazioni necessarie. Per ritirare la carta sarà possibile rivolgersi a qualsiasi ufficio postale, presentando la lettera ricevuta dall’amministrazione, un documento d’identità valido e il codice fiscale. Attenzione alle scadenze: il primo acquisto dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2026, pena la decadenza dal beneficio. L’intero importo disponibile dovrà invece essere utilizzato entro il 10 ottobre 2027. L’elenco dei beneficiari e l’avviso completo sono consultabili attraverso la comunicazione pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Luogosanto.

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