La leader di Fdi ha condannato ironicamente il gesto ad Olbia.

Ha deciso di ironizzare sui social la leader di FdI, Giorgia Meloni, riguardo l’episodio del cartellone elettorale strappato da alcune manifestanti del Pride Infogau, la manifestazione transfemminista organizzata sabato scorso a Olbia.

Sulla sua pagina ufficiale, la Meloni ha deciso di riattaccare simbolicamente il manifesto, riavvolgendo il video che si conclude con la scritta “Grazie”. Il filmato, estrapolato da alcune storie postate dalle manifestanti, è accompagnato dal post “In apparenza sembravano degli pseudo-rivoluzionari figli di papà intenti a strappare per divertimento un manifesto elettorale di Fratelli d’Italia. – dice la leader di Fratelli d’Italia -. In realtà, semplicemente riproducendo il video al contrario, sono dei bravi ragazzi che stanno riattaccando un mio manifesto un po’ piegato. Grazie ragazzi, un esempio di educazione e rispetto verso il prossimo. Il 25 settembre vinceremo anche per voi”.