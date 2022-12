Un’altra casa illumina il Natale di Olbia, grazie a un bimbo (VIDEO)

Un’altra casa in una traversa di via Veronese a Olbia.

A Olbia, in una traversa di via Veronese c’è un’altra bellissima casa illuminata per Natale. Ancora più spettacolare il fatto che ad aiutare negli addobbi è un bambino undicenne di nome Jacopo, figlio della coppia che vive nella villetta, che si trova in via Martin Luther King.

Per i colori delle luminarie questa famiglia ha optato per toni rossi, bianchi e multicolore, accentuando ancora di più la magia natalizia. Come ogni anno, anche nelle vie più periferiche di Olbia, sono i privati a rendere più belli i quartieri in cui vivono facendo a gara a chi ha le luminarie più belle. Questa villa sfida ancora la casa di via Ghiberti, anche se tra le due è impossibile stabilire quale sia la più bella, poiché entrambe hanno adottato due stili differenti.

