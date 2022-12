Torna la casa più bella e illuminata di Olbia per Natale

La casa più bella di Natale a Olbia.

Come ogni anno è tornata la casa più bella e illuminata per Natale a Olbia. Oggi è l’Immacolata e come da tradizione molti olbiesi hanno già fatto l’albero di Natale. Tanti si sono limitati a questo, mentre c’è chi, come ogni anno, ha voluto rendere le Feste più magiche.

Tra questi c’è quello della famiglia di Olbia, che anche quest’anno ha deciso di illuminare la loro bellissima dimora con luci dorate e tanti Babbi Natale che scendono dalle mura. Gli addobbi della palazzina offrono uno spettacolo che mette allegria e c’è chi si chiede quanto possa essere addobbata al suo interno. La sua visione rimanda ai villaggi di Natale e alle case nei telefilm americani, tanto che si è guadagnata la fama della “più bella casa natalizia di Olbia”, nonostante la tradizione di addobbare le luminarie sia molto diffusa da anni in città. Accanto alla palazzina anche altre case sembrano gareggiare con lei, optando però per luci azzurre e lo spettacolo che offrono sul viale è davvero magico.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui