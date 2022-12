Al centro e nelle frazioni. Ecco il ricco Natale di Loiri Porto San Paolo

Il Natale a Loiri Porto San Paolo.

Al via gli eventi natalizi organizzati dal Comune di Loiri Porto San Paolo: si comincia sabato 10 dicembre con lo spettacolo di Natale a Porto San Paolo, il 19 arrivano gli Zampognari in tutte le frazioni e il 20 e 21 apre il Christmas Village.

Un Natale “diffuso” tra il centro e le frazioni. L’amministrazione Lai ha varato il calendario di eventi che accompagnerà i cittadini verso la festa più attesa dell’anno, nei centri di Loiri e Porto San Paolo come anche nelle frazioni. Ancora una volta un occhio di riguardo è rivolto ai più piccoli e agli anziani.

Un Natale diffuso ma anche identitario, con una forte componente della tradizione sarda. Al lavoro sul programma l’intera amministrazione, ma in particolare i nuovi assessori, al turismo Riccardo Biancu e alle politiche sociali e giovanili Francesca Asole, in collaborazione con le associazioni del territorio che ne curano l’organizzazione, e il settore Socio culturale.

Il calendario:

Gli eventi sono partiti il 3 dicembre con la festa dell’anziano, giornata dedicata a tutti i nonnini residenti che sono stati accolti dagli alunni dell’Istituto Comprensivo di Loiri con la messa, la tombolata e il pranzo. Ritorna il presepe sardo realizzato da Roberta Meloni e i ragazzi del Centro “I Girasoli”. Roberta, appassionata di presepi ma anche di tradizioni e cultura sarda, ha realizzato la Natività insieme ai ragazzi e agli educatori del Centro sociale. È già possibile ammirare la versione quattro mori del presepe, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il lunedì e il mercoledì dalle 15.30 alle 17 nei locali della sede comunale, all’ingresso del municipio di Loiri.

Il 10 dicembre, lo spettacolo “Noel Fiabaret”, sarà un’occasione per incontrare Babbo Natale, la Befana e l’elfo Elfonsino. I più piccini portranno leggere le loro letterine a partire dalle 18 nel centro sociale di Porto San Paolo.

Il 20 e 21 i giardini del Comune e della delegazione di Porto San Paolo si trasformano nel “Christmas Village” con una intera giornata dedicata ai bambini, ai loro genitori e non solo, con mercatini di Natale e animazione durante tutta la giornata.

Lunedì 19 arrivano gli Zampognari in tutte le frazioni del territorio, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Non mancheranno gli appuntamenti con i laboratori di animazione alla lettura nel centro sociale di Porto San Paolo, attività a cura della cooperativa Il Piccolo Principe.

Gli eventi proseguiranno anche a gennaio con la tombolata matta per bambini e ragazzi il 4 gennaio dalle 10, nella palestra comunale di Lori, e l’appuntamento con la befana il 5 gennaio in tutte le frazioni del territorio. “Dopo due anni di pandemia da Covid 19 è stato possibile realizzare un ricco calendario di eventi natalizi che coinvolge tutto il territorio – commenta il sindaco Francesco Lai -. Abbiamo voluto privilegiare i giovanissimi e gli anziani ma abbiamo cercato di pensare a tutti. Un’attenzione particolare l’abbiamo voluta riservare alle tradizioni, grazie al presepe sardo per il quale l’amministrazione ringrazia Roberta Meloni e i ragazzi “I Girasoli”. Con gli zampognari e “Andiamo tutti a casa sua” portiamo poi lo spirito natalizio nelle frazioni, oltre che a Loiri e Porto San Paolo. Un lavoro di squadra che ha visto un grosso impegno da parte dei nuovi assessori e degli uffici comunali con in testa la responsabile dell’Ufficio socio culturale Antonella Malu”.

