L’interrogazione alla commissione europea.

Le forti criticità della discarica di Spiritu Santu, ad Olbia, a distanza di tre anni dalla prima interrogazione alla commissione europea, continuano ad arrecare, alla popolazione locale , gravi problemi ambientali, di salute, economici e turistici per via delle esalazione nauseabonde e degli incendi.

Essendo notevolmente peggiorata la situazione durante l’estate e aggravata da quanto emerso in questi ultimi giorni con l’arrivo dei fanghi provenienti dalla Campania e di dubbia natura, l’eurodeputato del movimento 5 stelle Ignazio Corrao, ha presentato in data odierna, a seguito delle segnalazioni dei cittadini della frazione di Murta Maria, una nuova interrogazione alla commissione europea a sostegno dei cittadini di Olbia e dei portavoce del movimento 5 stelle presenti in consiglio comunale, Maria Teresa Piccinnu e Roberto Ferinaio, chiedendo di verificare l’eventuale sussistenza di danni ambientali.

Il movimento 5 stelle Olbia, esprime forti preoccupazioni per il mancato avvio delle operazioni di bonifica e l’assoluta assenza di lungimiranza nella gestione dei rifiuti, che non riscontra alcuna pianificazione a livello territoriale nell’ottica di un’economia circolare, bensì, ricalca un metodo squisitamente economico e poco incline alla nostra maggiore risorsa sociale ed economica: L’ambiente.

(Visited 57 times, 57 visits today)