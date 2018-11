Siringhe abbandonate, un’altra segnalazione a Olbia.

Sono passati pochi giorni dalla recente segnalazione sulla presenza di siringhe abbandonate in una piazza in via Barcellona. Ieri ne sono state trovate altre, abbandonate tra rifiuti e erbacce di ogni genere, accanto ad una scuola elementare.

Le siringhe sono state abbandonate nel campo affianco alla scuola primaria di Santa Maria, in via Cimabue. A fare la macabra scoperta è stato un passante che ha provveduto a rimuoverle.

Il ritrovamento a pochi metri dalla piazza Nassirya, dove sono state trovate altre siringhe. Data la vicinanza tra i due luoghi, questo potrebbe significare che la zona è diventata luogo di ritrovo dei tossicodipendenti.

Pare che non sia la prima volta che vengano gettate siringhe in quel campo. Lo scorso settembre, nello spiazzo accanto alla scuola di via Cimabue, erano state rinvenute alcune siringhe assieme a dei rifiuti.

