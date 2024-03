Famiglie di cinghiali con i cuccioli corrono a Poltu Cuadu a Olbia

I cinghiali abitano nel quartiere di Olbia da diversi anni.

Poltu Cuadu è ormai la casa dei cinghiali e sono sempre più numerosi nel quartiere di Olbia. Sta girando sui social il video che riprende delle famigliole con diversi cuccioli che corrono tra le vie e le aiuole del quartiere residenziale.

Questa mattina in via Modena, una residente ha ripreso tantissimi cinghiali correre sull’erba. Il video è stato postato sul gruppo “Olbia… Oggi Ieri Domani” attirando centinaia di like e decine di commenti. I gruppi di cinghiali stanziano ormai da anni tra la rotonda del centro commerciale Olbia Mare e le scuole di Poltu Cuadu. Non si sono mai mossi da là e sono ormai le mascotte del quartiere, oggetto di fotografie e di video da parte di residenti o di passanti in uno dei quartieri più frequentati di Olbia seppur periferici.

