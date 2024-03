Todde verso la formazione della nuova Giunta regionale.

La formazione della Giunta regionale guidata da Alessandra Todde si avvicina, portando con sé una serie di aspettative e criteri da rispettare. Entro lunedì 11 marzo, tutte le forze politiche della nuova maggioranza di governo, senza eccezioni, dovranno presentare tre nomi per altrettanti assessorati.

Questo è uno dei criteri delineati durante la prima riunione tecnico-operativa della coalizione, alla quale la presidente in pectore del centrosinistra non ha preso parte. Altri criteri sono stati messi nero su bianco e sono a disposizione di tutti i partiti coinvolti: la dimostrata competenza politico-tecnico-amministrativa nell’ambito di interesse; la presenza di almeno cinque donne in Giunta e l’inclusione di giovani nell’esecutivo; la distribuzione territoriale equa; il riconoscimento politico anche alle forze che non hanno espresso consiglieri.

Le trattative sono in corso e si protrarranno fino all’ultimo momento. Ancora deve arrivare la proclamazione degli eletti da parte della Corte d’Appello di Cagliari. A quel punto la presidente avrà venti giorni di tempo per convocare la prima seduta del nuovo Consiglio regionale. In quell’occasione Alessandra Todde potrà presentare la sua squadra di governo, presumibilmente dopo Pasqua.

