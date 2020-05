Rinnovamento e identità i temi chiave

Il fermo delle competizioni motoristiche non ha arrestato il processo di rinnovamento, iniziato per l’Aci Sport – Delegazione Sardegna nei primi mesi dell’anno. La Delegazione ha sfruttato il tempo a disposizione per l’affinamento di diversi dettagli della sua attività. Tra questi, il logo, ridisegnato da zero, cercando di proporre una forma quanto più compatta e moderna, mantenendo l’elemento chiave della bandiera dei 4 mori. Altri elementi ancora sono in fase di riprogettazione e affinamento, nell’attesa delle direttive provenienti dalla federazione nazionale.

“C’era bisogno di un tocco di novità nella grafica per identificare meglio la Delegazione Sardegna Aci Sport, e abbiamo approfittato di questo tempo di covid per lavorare al nuovissimo logo mediante uno studio grafico. Ora aspettiamo la ripartenza delle gare, tanto attesa da tutti gli appassionati”, afferma Giuseppe Pirisinu, Fiduciario Regionale della Delegazione Regionale Aci Sport

Proprio Aci Sport ha presentato al Ministero dello Sport una dettagliata relazione a cura della sua Commissione Medico Scientifica per promuovere la ripresa delle attività motoristiche. La relazione sarà sottoposta al vaglio del Ministero, della Federazione Medico Sportiva e del CONI, affinché il motorsport possa riprendere quanto prima in tutte le sue forme.

Non appena saranno ufficializzate le disposizioni e relative date di applicazione, la Delegazione si adopererà per la ripartenza delle manifestazioni.

Nel frattempo, a seguito della decisione della Giunta Sportiva del 5 maggio 2020 di autorizzare la ripresa dell’attività relativa all’emissione delle licenze sportive, sospesa a causa della crisi sanitaria del COVID-19, l’Aci ha reso noto che tutti gli interessati al rinnovo delle licenze possono recarsi presso il proprio Ufficio Sportivo provinciale.

