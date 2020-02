Nominati i commissari straordinari.

Enrico Laghi e Franco Lagro sono i due commissari straordinari che avranno l’ingrato compito di liquidare Air Italy. Nomina seguita, come da prassi, alla decisione di mettere in liquidazione la compagnia aerea assunta nella mattinata di oggi dall’assemblea dei soci. Due uomini di estrema esperienza nel campo. Per entrambe non è la prima volta che occupano il delicatissimo ruolo del liquidatore di cui hanno già accettato l’incarico.

Enrico Laghi, classe 1969, presidente del corso di laurea in Economia Aziendale all’università La Sapienza di Roma, dottore commercialista e revisore contabile. Ha già trattato delicatissimi casi come quello di Alitalia, Seat Pagine Gialle e Ilva. È stato membro del consiglio di amministrazione di Cai, Compagnia aerea italiana, protagonista di uno dei salvataggi di Alitalia. Ha fatto parte anche dei consigli di amministrazione di Saipem e Beni stabili e dei collegi sindacali di Unicredit, Prelios e Acea.

Franco Lagro, classe 1958, fino a metà del 2018 revisore contabile e consulente aziendale alla PricewaterhouseCoopers. Incarico lasciato per sopraggiunti limiti di età dopo aver ricoperto, tra gli altri, i ruoli di responsabile del transaction tervices e forensic per l’Italia, responsabile del risk management, membro del comitato di supervisione dei soci di PwC Italia e amministratore unico della Price Waterhouse Romania. Ha già ricoperto il ruolo di commissario straordinario della società Artoni e di amministratore giudiziario per le società che svolgono i servizi portuali e di fornitura di manodopera portuale presso il porto di Palermo e Termini Imerese. È anche Consulente Tecnico per i Tribunali di Napoli, Palermo, Parma, Reggio Emilia, su materie aziendali e contabili-finanziarie.

(Visited 324 times, 324 visits today)