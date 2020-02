La situazione economica di Air Italy.

Una situazione patrimoniale negativa di 356 milioni di euro, a fronte di riserve per 263 milioni oltre al capitale sociale versato di 133.913 euro. Un quadro che potrebbe essere ancora peggiore, perchè la fotografia presentata oggi al Consiglio di amministrazione era ferma al 30 novembre 2019.

Un buco importante quello che si è venuto a creare nei conti di Air Italy, secondo i dati emersi dopo la riunione di questa mattina, e che ha avuto, come conseguenza, l’unica possibile: la messa in liquidazione. Il socio Aqa Holding (formato al 51% da Alisarda e al 49% da Qatar Airways) non ha ripianato il debito.

La decisione di porre fine alla società è stata presa in pochissimo tempo. Circa 30 minuti dalla richiesta del presidente Roberto Spada di ripianare la perdita utilizzando le riserve e per la rimanente parte con un’ulteriore aumento di capitale da parte del Aqa Holding. Sono stati quindi nominati i liquidatori che si occuperanno della chiusura di Air Italy: si tratta di Enrico Laghi e Franco Maurizio Lagro.

