Comune di Olbia, cambiano gli orari degli uffici per le Feste natalizie

Gli orari degli uffici del Comune di Olbia.

Cambiano gli orari degli uffici del Comune di Olbia per le Feste di Natale. In vista delle giornate delle prossime festività natalizie e di fine anno, gli uffici del Settore Affari Generali e Provveditorato (anagrafe, elettorale, stato civile, statistica e toponomastica e protocollo) subiranno alcune variazioni negli orari di apertura al pubblico, con anticipo al martedì della consueta apertura del mercoledì pomeriggio.

Di conseguenza, gli orari al pubblico nelle giornate del 23 dicembre, 24 dicembre, 30 dicembre e 31 dicembre saranno i seguenti: Martedì 23 dicembre: dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14,45 alle ore 16,45. Mercoledì 24 dicembre: dalle ore 9 alle ore 12 Martedì 30 dicembre: dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14,45 alle ore 16,45 Mercoledì 31 dicembre: dalle ore 9 alle ore 12.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui