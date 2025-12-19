L’anima di Grazia Deledda rivive al Mater Olbia grazie a Isabella Mastino

L’evento al Mater Olbia Hospital.

Ieri pomeriggio al Mater Olbia Hospital si è tenuto un appuntamento culturale di rilievo dedicato alla riscoperta di Nostalgia, opera meno nota ma vibrante della Nobel Grazia Deledda. Protagonista assoluta la performer Isabella Mastino, che attraverso un monologo teatrale intenso ha saputo dare corpo e voce ai tormenti dei protagonisti deleddiani.

Il romanzo, un’analisi profonda del desiderio, della colpa e del rimpianto, è stato trasposto con una sensibilità che ha catturato il pubblico, mettendo a nudo la fragilità dell’animo umano di fronte a passioni travolgenti. L’evento non è stato solo una rappresentazione, ma un momento di crescita per la comunità. “Incontri di questo valore — spiegano gli organizzatori — sono occasioni fondamentali per riflettere e condividere la grande letteratura”. Un sentito ringraziamento è stato rivolto a Isabella Mastino per la professionalità e l’emozione profusa nella sua interpretazione.

Isabella Mastino nasce a Sassari il 23 gennaio 1985. Dopo la maturità classica e lo studio del pianoforte al conservatorio, intraprende e porta a compimento studi giuridici, conseguendo a ventitré anni la laurea in giurisprudenza. A ventisei il titolo di avvocato, a ventotto il titolo di dottore di ricerca, concentrandosi sul diritto antico, analizzato e confrontato col diritto moderno sotto gli aspetti sostanziali e linguistici.

A tali studi, tuttavia, affianca un personale, profondo ed ininterrotto percorso di ricerca letteraria concentrato, negli ultimi anni, sulla letteratura sarda. Ciò l’ha portata a studiare l’intera opera di Grazia Deledda, unitamente allo studio dei romanzi di altri autori, sardi, italiani, inglesi, irlandesi e russi.

L’autrice vanta una prolifica carriera dedicata alla valorizzazione della letteratura, con un focus particolare su Grazia Deledda. Alla scrittrice ha dedicato due antologie premiate (Ma io non vedevo quella luna e Il Viaggio) e numerosi progetti teatrali, tra cui lo spettacolo celebrativo per il 150° anniversario della nascita del Nobel. Oltre alla pubblicazione del romanzo L’ellissi (2021) e del saggio comparativo Pillole di Letteratura (2024), la sua attività si estende alla divulgazione multimediale e didattica, attraverso canali social, webinar internazionali (come quello per l’Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi) e oltre cento rappresentazioni teatrali basate sui classici dell’Ottocento.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui