L’offerta di lavoro a Olbia.

I supermercati Conad di Olbia cercano nuove risorse da inserire presso il supermercato. Sono diverse le figure professionali ricercate per i punti vendita cittadini.

In particolare, i supermercati Conad stanno cercando le seguenti figure da inserire nell’organico: Si cercano addetti di cassa, di sala, di pescheria, di salumeria, di macelleria e ortofrutta. Gli interessati dovranno Inviare il proprio curriculum, compilato con il consenso all’autorizzazione trattamento dati personali alla mail jobs@stores-insieme.it, indicando in oggetto la posizione per cui si candidano.