Un concerto per l’inaugurazione della nuova postazione di Radio Olbia Web

Appuntamento per venerdì al Demo’s Caffè.

Una nuova postazione nel cuore della città per raccontare Olbia e la sua musica. Venerdì 7 dicembre Radio Olbia, la prima emittente radiofonica web della città, inaugura la nuova postazione al centro della città: sarà il Demo’s Caffè di via Genova a ospitare i programmi della speaker Rita Nurra, voce storica della radio in Sardegna. I protagonisti saranno i musicisti, gli artisti in genere, gli ideatori e organizzatori degli eventi che si svolgeranno in città e chiunque abbia qualcosa di interessante da raccontare.

L’emittente – fondata da Franco e Antonello Asara- continuerà a raccontare i fatti della città gallurese attraverso i canali web e social e nello stile che contraddistingue il palinsesto dinamico e in continua evoluzione firmato da Rita Nurra. “Saremo sempre “on the road” – commenta la speaker citando uno dei programmi di successo della web radio-. La nuova postazione ci permetterà di coinvolgere tantissime persone, di promuovere gli artisti locali ai quali verrà data la possibilità di esibirsi in diretta e di raccontare l’evoluzione di questa città”.

Per la serata inaugurale, che avrà inizio alle 19, subito dopo la trasmissione del derby del cuore tra la Juventus e l’Inter, è previsto il live della band Four No Limits composta dalla vocalist Dalila Carta, il chitarrista Maurizio Nieddu, il bassista Alessandro Camedda e con la partecipazione esclusiva di Alberto Marras alle percussioni. Ad accogliere i musicisti e tutti coloro che vorranno partecipare alla “prima” radiofonica ci sarà il team dell’emittente, i giovani gestori del locale e numerosi ospiti.

Radio Olbia, oltre a essere online sul sito internet radioolbiaweb.it raggiungibile anche attraverso le app per gli smartphone, è anche on air sul canale 619 del digitale terrestre. Ovviamente la radio del futuro è social e trasmette in diretta facebook sulla pagina “Radio Olbia Web”.

