L’incendio si avvicina alle case, paura nella periferia di Olbia

Incendio a Pinnacula, nella periferia di Olbia.

Paura a Olbia per un incendio che ha rischiato di avvicinarsi alle case. Questo pomeriggio, in località Pinnacula, nella periferia della città, è scoppiato, per cause in corso di accertamento, un grande rogo. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco.

Il rapido intervento delle squadre da terra accorse con diversi mezzi boschivi, ha evitato che l’incendio propagasse alle case circostanti, considerando anche il forte vento. Sono circa 5mila i metri di superficie bruciata.

