Il convegno nazionale organizzato a Olbia.

“È giunto il momento di intervenire sugli uomini che agiscono violenza, creando le condizioni per il loro recupero e per una formazione culturale sin dai primi anni dell’età scolare”.

Questo il tema di cui ha parlato la senatrice Donatella Conzatti, vicepresidente della Commissione d’inchiesta sul femminicidio, al Convegno nazionale organizzato dall’associazione Relive – Rete nazionale dei centri per autori di violenza nelle relazioni di intimità a Olbia presso il Jazz hotel.

L’associazione è attiva nel contrasto alla violenza contro le donne e nei programmi di cambiamento per autori di violenza. “Se vogliamo porre fine ai femminicidi, dobbiamo mettere in atto misure a tutto tondo per fermare gli uomini che agiscono con violenza, attraverso: prevenzione, protezione e punizione”, ha affermato la segnatrice.

All’origine di questa “emergenza sociale ci sono gli uomini, ed è proprio dalla loro responsabilità che dobbiamo ripartire per mettere in atto misure efficaci per il contrasto del femminicidio e di ogni violenza di genere”, ha concluso la Conzatti. Al convegno hanno partecipato i rappresentanti di diverse istituzioni ed esperti della materia.

