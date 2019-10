Il censimento della popolazione e delle abitazioni a Olbia.

Il 6 ottobre parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che, dal 2018, è diventato annuale. “Questa fase è fondamentale per determinare la popolazione legale del Comune e contare la popolazione del territorio – afferma il sindaco Settimo Nizzi –. Il censimento da decennale è diventato annuale e fornisce i dati di base per intervenire efficacemente sulla soddisfazione dei bisogni delle famiglie, programmare e gestire i servizi sul territorio. È davvero importante che i concittadini collaborino in questo importante processo”.

Il nuovo censimento permanente della popolazione interesserà ogni anno un campione di circa 2.000 famiglie, per un totale di 3.500 persone. Non saranno più utilizzati questionari cartacei: la rilevazione si svolgerà in parte direttamente sul web e in parte sarà affidata al personale incaricato dall’Ufficio Comunale di Censimento, muniti di tablet per le interviste.

I rilevatori sono sul campo dal 1 ottobre al 9 ottobre per verificare l’esistenza degli indirizzi del campione, ma senza fare ancora interviste; poi, dal 10 ottobre al 10 novembre, faranno le interviste porta a porta; le famiglie estratte dall’anagrafe, invece, potranno censirsi autonomamente dal 6 ottobre al 10 novembre.

Le famiglie che durante questo periodo non avranno risposto spontaneamente saranno intervistate dai rilevatori dall’11 novembre al 20 dicembre (data di chiusura del censimento). Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Comunale di Censimento dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, ai recapiti 0789 52265-52266-52019-52141-52291, oppure via e-mail all’indirizzo ufficio.statistica@comune.olbia.ot.it

