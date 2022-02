Il dati dei contagi a Olbia.

Ancora alto il numero dei positivi al coronavirus a Olbia, con 676 casi. A comunicarlo il sindaco Settimo Nizzi, che ha aggiornato sulla situazione attuale in città.

Il primo cittadino ha anche ribadito il fatto che potrebbero essere di più i contagi, “anche se la curva anche in Sardegna è ormai in discesa”, dichiara Nizzi. “Resistiamo qualche mese per poi essere liberi – aggiunge -, continuiamo a vaccinarci e sollecitare chi ancora oggi chi non lo ha fatto”.