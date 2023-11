”Impara l’inglese al Museo”, ancora posti disponibili per i corsi

Il 21 novembre a Olbia ci saranno i test di ingresso dei corsi di inglese.

Avvio della seconda sessione dei corsi di inglese a Olbia. Nella giornata di martedì 21 novembre, con i test d’ingresso dei livelli B1 intermediate (secondo modulo) e B2 upper-intermediate (primo modulo), prenderà avvio la seconda sessione del progetto formativo “Impara l’inglese al Museo!”, organizzati dall’Associazione Centro culturale Alghero in collaborazione con l’amministrazione comunale di Olbia.

Mercoledì 22 novembre avranno luogo invece i test d’ingresso per i partecipanti ai livelli A1-A2 elementary e pre-intermediate e B1 intermediate (primo modulo). La graduatoria relativa ad ammessi e non ammessi ai corsi è disponibile per la visione all’Albo Pretorio online e nella sezione notizie del sito del Comune di Olbia.

Rimangono ancora posti disponibili per i moduli B1 intermediate (secondo modulo) e B2 upper- intermediate (primo modulo), è quindi ancora possibile presentare la relativa domanda: verrà sempre seguito il mero ordine cronologico di data e ora di acquisizione delle istanze all’Ufficio Protocollo Generale (nel caso di inoltro mediante PEC, farà fede la data e l’orario di arrivo delle stesse alla casella di posta certificata istituzionale).

I quattro moduli/corsi che attivati, denominati secondo la classificazione riconosciuta dall’Unione Europea, si svolgeranno presso l’aula didattica del Museo archeologico, sito in via Isola Peddone, e avranno una durata di 24 ore; nello specifico, si articoleranno in 2 incontri alla settimana con lezioni frontali della durata di 1 ora e mezza ciascuna, secondo il seguente calendario:

A1-A2 elementary e pre-intermediate il mercoledì e il venerdì dalle 16 alle 17.30;

B1 intermediate (primo modulo) il mercoledì e il venerdì dalle 17.30 alle 19;

B1 intermediate (secondo modulo) il martedì e il giovedì dalle 16 alle 17.30;

B2 upper-intermediate (primo modulo) il martedì e il giovedì dalle 17.30 alle 19.

